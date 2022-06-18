В Голливуде обнаженный мужчина "станцевал" на крыше полицейской машины

Видео, на котором обнаженный мужчина прыгает на крыше полицейской машины, припаркованной возле Аллеи славы в американском Голливуде, привлекло всеобщее внимание, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

В Департаменте полиции Лос-Анджелеса сообщили, что правоохранители, прибывшие на место происшествия, смогли уговорить мужчину безопасно спуститься вниз. Выяснилось также, что он выбил заднее стекло патрульной машины.

Нарушитель общественного порядка был арестован. Ожидается, что ему предъявят обвинения в вандализме.

Неизвестно, что стало причиной такого поведения мужчины.