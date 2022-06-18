Стоимость биткойна побила двухлетний рекорд

Биткойн в ходе торговой сессии 18 июня снижается на 6,57%, до $19,450 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 10.55 по бакинскому, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По состоянию на 11.05 по бакинскому, курс биткойна снижался на 7,22% и держался на уровне $19,342 тыс.

В последний раз биткойн стоил меньше $20 тыс. в декабре 2020 года.