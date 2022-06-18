https://news.day.az/world/1471896.html Стоимость биткойна побила двухлетний рекорд
Стоимость биткойна побила двухлетний рекорд
Биткойн в ходе торговой сессии 18 июня снижается на 6,57%, до $19,450 тыс. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk на 10.55 по бакинскому, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По состоянию на 11.05 по бакинскому, курс биткойна снижался на 7,22% и держался на уровне $19,342 тыс.
В последний раз биткойн стоил меньше $20 тыс. в декабре 2020 года.
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