Пенсионерка купила лотерейный билет и выиграла особняк

71-летняя британка выиграла трехэтажный особняк стоимостью почти четыре миллиона фунтов стерлингов, женщина купила лотерейный билет за 10 фунтов, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В крупный выигрыш в лотерее пенсионерка и ее муж долго не могли поверить, когда им позвонили организаторы розыгрыша, супруг женщины решил, что это мошенники и повесил трубку. Спустя некоторое время с ними связалась дочь и подтвердила, что трехэтажный особняк в графстве Глостершир теперь принадлежит их семье.

"Этот дом действительно поможет нам наслаждаться выходом на пенсию. У нас десять прекрасных маленьких внуков, которые будут просто в восторге от этого особняка", - рассказала Сьюзан Хэвенхэнд.

Издание отмечает, что стоимость дома оценивается почти в четыре миллиона фунтов стерлингов. Особняк площадью 929 квадратных метров с шестью спальнями обустроен бассейном, теннисным кортом, прудом и водопадом.