Пенсионерка купила лотерейный билет и выиграла особняк
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71-летняя британка выиграла трехэтажный особняк стоимостью почти четыре миллиона фунтов стерлингов, женщина купила лотерейный билет за 10 фунтов, сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В крупный выигрыш в лотерее пенсионерка и ее муж долго не могли поверить, когда им позвонили организаторы розыгрыша, супруг женщины решил, что это мошенники и повесил трубку. Спустя некоторое время с ними связалась дочь и подтвердила, что трехэтажный особняк в графстве Глостершир теперь принадлежит их семье.

"Этот дом действительно поможет нам наслаждаться выходом на пенсию. У нас десять прекрасных маленьких внуков, которые будут просто в восторге от этого особняка", - рассказала Сьюзан Хэвенхэнд.

Издание отмечает, что стоимость дома оценивается почти в четыре миллиона фунтов стерлингов. Особняк площадью 929 квадратных метров с шестью спальнями обустроен бассейном, теннисным кортом, прудом и водопадом.

Susan Havenhan (pictured with husband John), 71, originally from Sussex, won the grand prize in Omaze's campaign with the RSPCA that raised a whopping £1million
The property prize is a breathtaking six bedroom home with panoramic views of the Cotswolds countryside, a heated outdoor pool and tennis court and a lounge with a spectacular log burning stove
The luxury 10,000 sq ft, three-storey home includes a state-of-the-art kitchen, en-suite bathrooms, sauna, gym and cinema room
There is almost two acres of outdoor space, complete with a pond, waterfall and private woodland. The property comes fully furnished, mortgage free and has all stamp duty and legal fees coveredSusan was also given £50,000 in cash to help her settle in - it is up to Susan what she does with the property. She may choose to live in the property, rent it or even sell it
If she decides to use the house for holiday and long-term letting, estate agents estimate that the average monthly rental income is between £12,000 and £15,000
As well as making Susan and John multi-millionaires, the draw has also raised £1,000,000 of crucial funds for the RSPCA, the oldest animal welfare charity in the UK
James Oakes SVP International at Omaze said: 'We're delighted that Susan has won her dream home - and was able to contribute to this fantastic £1,000,000 raise for the RSPCA in the process'
He added: 'Omaze is a win-win for both charities and entrants. By offering an incredible prize like this stunning house in the Cotswolds, we give people the chance to win the house of their dreams, while also introducing the charity to audiences they wouldn't usually be able to reach'