Смертоносный потоп унес жизни десятков людей в Индии

Настоящий водный апокалипсис сейчас переживает северо-восток Индии. Провинции превратились в бурлящие реки. Вода сносит все на своем пути. Не выдерживают даже крупные инженерные сооружения, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По последним данным, погиб 31 человек. И это число растет с каждым часом также, как и число пострадавших и пропавших без вести.

Жителей просят не выходить из своих домов без необходимости, но в некоторых районах вода поднялась так высоко, что уже затопила первые этажи.

Между тем синоптики не исключают, что совсем скоро на страну обрушится очередной удар стихии. Сезон дождей начинается как раз в следующем месяце.