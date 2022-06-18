«Газпром» приостановит подачу газа через «Турецкий поток»

"Газпром" сообщил о плановом ежегодном техобслуживании газопровода "Турецкий поток", передает пресс-служба компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода "Турецкий поток" будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ. Приостановка транспортировки газа согласована всеми заинтересованными сторонами заблаговременно", - пояснили в "Газпроме".