Майк Тайсон появился на публике в обтягивающих лосинах и костюме пчелы

Один из самых опасных людей на планете доказал, что может быть мягким и пушистым. Грозный тяжеловес своего времени, откусывающий уши противникам, Майк Тайсон, похоже, наплевал на привычный образ тафгая и появился перед публикой в обтягивающих черных лосинах и костюме пчелы. И даже станцевал, напевая про то, как он прекрасен, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В Сети посчитали, что Тайсон слишком буквально воспринял выражение "пархай как бабочка, жаль как пчела".

Но такой, мягко говоря, необычный образ Тайсон примерил неслучайно. В нем железный Майк принял участие в ток-шоу, чтобы поздравить 14-летнюю девочку - победительницу ежегодного конкурса по правописанию, в названии которого есть слово "пчела".