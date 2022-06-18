SpaceX вывела в космос полсотни спутников Starlink

Американская компания SpaceX в пятницу, 17 июня, произвела очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9 с партией мини-спутников Starlink. Трансляция велась на странице компании в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Так, ракета была запущена со стартового комплекса 39A (LC-39A) Космического центра им. Джона Кеннеди, штат Флорида. Она вывела на орбиту 53 спутника.

Сообщается, что примерно через 15,5 минуты запуска спутники отделились от второй ступени ракеты на эллиптической переходной орбите высотой до 340 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой около 540 км.

В то же время многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в 13-й раз, примерно через 8,5 минуты после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане - примерно в 650 км от космодрома.

Как известно, это уже 49-й по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.