Власти Доминиканы субсидируют цены на топливо в стране

Руководство Доминиканской Республики приняло решение о заморозке цен на топливо для населения страны из-за роста цен на нефтепродукты на мировых рынках, сообщает местная газета El Dia, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы наблюдаем 50%-ный рост цен за год, до $130 за баррель нефти: цифры, невиданные с 2008 года, - приводит издание слова замминистра внутренней торговли Рамона Переса Фермина. - Чтобы не допустить негативного влияния на домохозяйства, правительство удерживает 100% прибавок стоимости, тем самым страхуя граждан от серьезного кризиса".

Отмечается, что меры поддержки населения будут действовать неделю с возможностью их последующего продления.