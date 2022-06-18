Президент Эквадора ввел режим ЧП в трех провинциях

Президент Эквадора Гильермо Лассо объявил в пятницу о введении режима чрезвычайного положения в трех провинциях республики из-за массовых протестов, сопровождающихся беспорядками, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Прошлой ночью я призвал к диалогу, и в ответ мы получили еще больше насилия, у них нет намерения искать решения. Они говорят, что борются за благосостояние, но перекрывают дороги, что вызывает дефицит, рост цен и спекуляцию. Они говорят, что хотят улучшить качество медобслуживания, но блокируют проезд машин скорой помощи, подвергая риску жизни наших братьев. <...> Я вынужден объявить чрезвычайное положение в провинциях Пичинча, Имбабура и Котопахи", - заявил глава государства в эфире национального телевидения.

Лассо призвал к диалогу разные секторы общества и объявил о послаблениях по кредитам.

Массовые протесты в республике проходят с начала недели, основным инициатором выступила Конфедерация коренных народов Эквадора. Манифестанты требуют снижения цен на бензин и обеспечения безопасности граждан на фоне роста преступности. Протесты сопровождаются перекрытием нескольких крупных автомагистралей страны и беспорядками.