https://news.day.az/world/1471940.html Момент ограбления банка в России попал на камеры - ВИДЕО
Момент ограбления банка в России попал на камеры - ВИДЕО
Вооруженный налет на отделение банка в кубанской станице Старокорсунская запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в финансовой организации, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Ограбление произошло 17 июня около 17:00 в отделении банка на улице Ленина. Мужчина в мотоциклетном шлеме зашел в офис и, угрожая пистолетом, заставил сотрудницу отдать ему один миллион триста тысяч рублей. Начало инцидента и его финал попали на камеру наблюдения.
Покинув финансовую организацию, преступник уехал на мопеде в неизвестном направлении. Личность грабителя полицейским установить пока не удалось. Его поиски продолжаются.
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