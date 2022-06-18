Момент ограбления банка в России попал на камеры

Вооруженный налет на отделение банка в кубанской станице Старокорсунская запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в финансовой организации, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ограбление произошло 17 июня около 17:00 в отделении банка на улице Ленина. Мужчина в мотоциклетном шлеме зашел в офис и, угрожая пистолетом, заставил сотрудницу отдать ему один миллион триста тысяч рублей. Начало инцидента и его финал попали на камеру наблюдения.

Покинув финансовую организацию, преступник уехал на мопеде в неизвестном направлении. Личность грабителя полицейским установить пока не удалось. Его поиски продолжаются.