Соломоновы острова не позволят Китаю строить у себя военную базу

Соломоновы острова не позволят Китаю размещать на своей территории военную базу, отдавая предпочтение в вопросах безопасности партнерству с Австралией, приводит слова премьер-министра Соломоновых Островов Манассе Согаваре канадский телеканал BNN Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Согаваре, в стране не будет постоянного иностранного военного присутствия.

В апреле государство подписало пакт о безопасности с Китаем, что вызвало обеспокоенность в Канберре и Вашингтоне по поводу мотивов Пекина в регионе. При этом официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял об отсутствии намерений у страны построить военную базу на Соломоновых островах.

На данный момент единственная иностранная военная база Китая находится в Джибути. Близкое расположение африканского государства к региону Ближнего Востока, а также важность в маршрутах транзита энергоносителей делают страну значимым местом - после того, как Китай основал военную базу, Джибути стал центром внимания некоторых западных стран.