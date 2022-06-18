https://news.day.az/world/1471944.html В Сирии отключилось электричество
В Сирии отключилось электричество
В ночь на субботу, 18 июня, по всей стране в Сирии произошло отключение электричества. Министерство энергетики опубликовало заявление, согласно которому "блэкаут" произошел из-за сбоя на электростанции "Аз-Зара" в провинции Хама, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.
Судя по официальному сообщению, поломка в одном из трансформаторов сначала привела к отключению электростанции "Аз-Зара", а затем - к веерному отключению всех электростанций в стране.
К утру электроснабжение в основном было восстановлено.
Причины сбоя выясняются.
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