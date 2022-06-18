В Сирии отключилось электричество

В ночь на субботу, 18 июня, по всей стране в Сирии произошло отключение электричества. Министерство энергетики опубликовало заявление, согласно которому "блэкаут" произошел из-за сбоя на электростанции "Аз-Зара" в провинции Хама, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по официальному сообщению, поломка в одном из трансформаторов сначала привела к отключению электростанции "Аз-Зара", а затем - к веерному отключению всех электростанций в стране.

К утру электроснабжение в основном было восстановлено.

Причины сбоя выясняются.