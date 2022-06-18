https://news.day.az/world/1471945.html Аргентина купит американские вертолеты вместо российских
Аргентина купит американские вертолеты вместо российских
Аргентина купит американские вертолеты CH-47 Chinook вместо российских Ми-26, сообщает Defense News, ссылаясь на военные источники в Буэнос-Айресе, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Согласно изданию, латиноамериканская страна планирует приобрести четыре летательных аппарата. В публикации отмечается, что ранее Аргентина изучала возможность покупки российских вертолетов, однако отказалась от этих намерений из-за их маневренности и размеров.
Как пишет Defense News, Буэнос-Айрес направил запрос Вашингтону на приобретение CH-47 Chinook.
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