Венесуэла подготовила первую партию нефти для отправки в Европу

Венесуэла в ближайшее время отправит в Европу груз с тяжелой нефтью объемом 650 тыс. баррелей. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на центр анализа данных и инфраструктуры финансовых рынков Refinitiv Eikon, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что венесуэльскую нефть получит итальянская компания Eni. Это будет первая за два года поставка сырой нефти в Европу из Венесуэлы, которая находится под санкциями США. Позже латиноамериканская страна отправит свою нефть испанской компании Repsol.

США разрешили Венесуэле поставлять итальянской Eni SpA и испанской Repsol SA нефть в Европу в июле 2022 года. Помимо этого, Вашингтон снял санкции, которые препятствовали работе нефтяных компаний США и Европы в Венесуэле.