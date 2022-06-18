Взрыв в Ереване, есть погибший и пострадавший

Сегодня в столице Армении городе Ереван произошел взрыв.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространила пресс-служба МЧС Армении.

В результате инцидента один человек погиб и один получил травмы.

Взрыв произошел на территории "Веллар Групп", которая занимается установкой электрических систем.