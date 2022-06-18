https://news.day.az/world/1471952.html Взрыв в Ереване, есть погибший и пострадавший
Взрыв в Ереване, есть погибший и пострадавший
Сегодня в столице Армении городе Ереван произошел взрыв.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространила пресс-служба МЧС Армении.
В результате инцидента один человек погиб и один получил травмы.
Взрыв произошел на территории "Веллар Групп", которая занимается установкой электрических систем.
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