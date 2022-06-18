Казахстан ограничил вывоз подсолнечного масла из страны

Власти Казахстана с 18 июня ввели ограничения на вывоз подсолнечного масла с территории страны. Об этом в субботу сообщила пресс-служба комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Приказом и. о. министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 17 июня 2022 года №198 "О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан" введены количественные ограничения (квотирование) на вывоз подсолнечного масла с территории Республики Казахстан, действующие с 18 июня 2022 года по 31 августа 2022 года включительно", - говорится в сообщении.

В соответствии с приказом вывоз подсолнечного масла с территории Казахстана будет осуществляться только при наличии фитосанитарного сертификата, выданного территориальными подразделениями комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Казахстана.

"Количественные ограничения (квотирование) на вывоз подсолнечного масла с территории Республики Казахстан введены в целях стабилизации цен и исключения возникновения дефицита на рынке в связи с повышенным спросом на внешних рынках", - пояснили в пресс-службе.

Ранее в Казахстане количественные ограничения на вывоз подсолнечного масла действовали с 15 декабря 2021 года по 1 июня 2022 года.