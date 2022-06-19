В Британии появилась улица Пола Маккартни

В Ливерпуле одну из центральных улиц города, Мэттью-стрит, переименовали в честь 80-летнего рок-музыканта The Beatles сэра Пола Маккартни - Маккартни-стрит, передает газета Liverpool Echo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом местные власти решили отметить юбилей известного исполнителя, родившегося в Ливерпуле. На Мэттью-стрит находился ночной клуб Cavern Club, где The Beatles выступили почти 300 раз в период с 1961 по 1963 год, и именно с этой площадки начался путь группы к мировой славе.

Помимо улицы был переименован популярный зал для игры в бинго Mecca ("Мекка"), ставший Macca ("Макка") по известному прозвищу бас-гитариста The Beatles. Он находится в 8 километрах от улицы Фортлин-роуд, где провел Маккартни свои юные годы.

"Сэр Пол - это национальное достояние, поэтому мы рады отпраздновать нынешнюю особую дату и изменить свое название в его честь", - рассказала управляющая площадкой Люси Кой.