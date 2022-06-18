В ФРГ сообщили, что поток газа по "Северному потоку" остается на уровне 40%

Поток газа в Германию по "Северному потоку" третий день остается на уровне 40% от максимальной мощности, власти следят за ситуацией и находятся в контакте с энергетическими компаниями. Об этом сообщило в субботу Федеральное сетевое агентство ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ситуация напряженная, газоснабжение в Германии на данный момент стабильно, энергобезопасность, как и прежде, обеспечена", - отметил регулятор. "Потоки газа из Nord Stream были снижены примерно до 40% от максимальной мощности. Причинной связи между отсутствующим с российской стороны газовым компрессором и значительным сокращением поставок мы не можем подтвердить", - говорится в отчете.

"Это сокращение, которое наблюдается с середины недели, затронуло передачу газа в другие европейские страны, такие как, например, Франция, Австрия и Чехия. Компании, пострадавшие от недостаточных поставок, могут в настоящий момент закупить эти объемы на рынке другим путем", - заявили в регуляторе.

"Уровень заполненности хранилищ в Германии составляет 56,67%", - отметил регулятор.