Президент США Джо Байден упал с велосипеда.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на американское издание Mail Online, 79-летний президент упал, когда возвращался на велосипеде в свой дом, расположенный недалеко от пляжа Рехобот.

Сотрудники спецслужбы немедленно помогли президенту подняться.

Байден заявил репортерам, что чувствует себя хорошо, и упал с велосипеда, когда пытался остановиться.