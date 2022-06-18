https://news.day.az/world/1471999.html Байден упал с велосипеда - ВИДЕО
Байден упал с велосипеда - ВИДЕО
Президент США Джо Байден упал с велосипеда.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на американское издание Mail Online, 79-летний президент упал, когда возвращался на велосипеде в свой дом, расположенный недалеко от пляжа Рехобот.
Сотрудники спецслужбы немедленно помогли президенту подняться.
Байден заявил репортерам, что чувствует себя хорошо, и упал с велосипеда, когда пытался остановиться.
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