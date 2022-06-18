Вооруженное нападение в Кабуле

Группа боевиков совершила вооружённое нападение на сикхский храм в квартале Карте-и-Парван на западе Кабула.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Ariana News со ссылкой на представителя городской полиции Халила Задрана.

Как рассказал Задран, нападавшие бросили в здание гранаты.

"К сожалению, жертвой этой вылазки стал член сикхской общины, ещё семеро получили ранения", - заявил представитель полиции.

Он добавил, что среди погибших также числится охранник храма.