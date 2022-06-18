https://news.day.az/world/1472005.html Вооруженное нападение в Кабуле - есть погибшие
Вооруженное нападение в Кабуле - есть погибшие
Группа боевиков совершила вооружённое нападение на сикхский храм в квартале Карте-и-Парван на западе Кабула.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Ariana News со ссылкой на представителя городской полиции Халила Задрана.
Как рассказал Задран, нападавшие бросили в здание гранаты.
"К сожалению, жертвой этой вылазки стал член сикхской общины, ещё семеро получили ранения", - заявил представитель полиции.
Он добавил, что среди погибших также числится охранник храма.
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