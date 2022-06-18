Протесты в Индии

В Индии по меньшей мере один человек погиб в столкновениях с полицией в ходе продолжающихся в стране протестов против реформы военной службы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, протестующие сожгли по меньшей мере 12 поездов.

Отмечается, что еще 300 маршрутов были затронуты в той или иной степени из-за атак манифестантов.