https://news.day.az/world/1472006.html Протесты в Индии - сожжены 12 поездов
Протесты в Индии - сожжены 12 поездов
В Индии по меньшей мере один человек погиб в столкновениях с полицией в ходе продолжающихся в стране протестов против реформы военной службы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, протестующие сожгли по меньшей мере 12 поездов.
Отмечается, что еще 300 маршрутов были затронуты в той или иной степени из-за атак манифестантов.
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