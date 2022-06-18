Тысячи протестующих вышли на улицы Лондона
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Тысячи протестующих вышли на улицы Лондона. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Тысячи протестующих заполнили центр британской столицы. Этим митингом они выражают свое недовольство инфляцией и резким ростом цен на энергоносители", - рассказал он.

Демонстранты собираются на Парламентской площади и требуют от правительства принять более решительные меры поддержки населения, а также обеспечить выгодные условия для рабочих и повысить заработную плату. Они мирно идут по улицам с лозунгами и плакатами, на которых написано "Заставьте богатых платить". 