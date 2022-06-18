https://news.day.az/world/1472022.html Трамп обвинил Байдена в угрозе третьей мировой войны
Трамп обвинил Байдена в угрозе третьей мировой войны
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил американского лидера Джо Байдена в угрозе третьей мировой войны. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Мы должны быть аккуратными, потому что то, как мы с этим управляемся, может закончиться следующей мировой войной", - сказал политик.
Также экс-президент отметил, что Соединенные Штаты выделяют на оружие Украины 40 миллиардов долларов, а ранее уже на эти цели было потрачено 16 миллиардов. Трамп заявил, что Европа выделяет Киеву "только малую часть" указанных средств.
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