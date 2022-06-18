В России при пожаре на птицефабрике сгорели около 15 тыс. птиц
Пожар произошел на птицефабрике "Равис - птицефабрика Сосновская" в поселке Рощино в Челябинской области, в результате сгорели 15 тыс. птиц.
Как передает Day.Az, об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.
"По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение кровли птичника на площади 2 300 кв. м. Работники предприятия вышли самостоятельно до прибытия пожарных. Пострадавших нет. По предварительным данным, внутри находилось около 15 000 голов птицы", - сказали в пресс-службе.
В МЧС добавили, что угрозы распространения на соседние строения не допущено. В 19:42 мск пожарные ликвидировали открытое горение. "Проводится разборка и проливка конструкций", - добавили в ведомстве.
На месте от МЧС 15 единиц техники и 54 человека личного состава.
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