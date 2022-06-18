https://news.day.az/world/1472026.html Землетрясение в Аргентине
Землетрясение в Аргентине
Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано в субботу на территории Аргентины. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
По его информации, эпицентр подземных толчков находился в 92 км к югу от города Мендоса с населением около 1 млн человек. Очаг залегал на глубине 118 км.
Информация об угрозе цунами, разрушениях или пострадавших не поступала.
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