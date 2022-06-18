Землетрясение в Аргентине

Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано в субботу на территории Аргентины. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По его информации, эпицентр подземных толчков находился в 92 км к югу от города Мендоса с населением около 1 млн человек. Очаг залегал на глубине 118 км.

Информация об угрозе цунами, разрушениях или пострадавших не поступала.