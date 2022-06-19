Аномальная жара во Франции

В ряде районов Франции из-за аномальной жары запрещены мероприятия на открытом воздухе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал BBC, не разрешается также проведение массовых мероприятий и концертов в зданиях, не обеспеченных кондиционерами.

На этой неделе температура воздуха во Франции достигла 40 градусов тепла. Пик жары пришелся на 18 июня. В этом году жара в стране наступила раньше обычного в результате проникновения массы жаркого воздуха из Северной Африки.

Жаркая погода наступила и в Испании, Италии, Великобритании. В эти выходные в Испании прогнозируется 43, в Великобритании 33 градусов тепла. Из-за засухи уровень воды в реке По понизился настолько, что обнажились останки затонувших судов.

По мнению ученых, аномальная жара в Европе связана с глобальным потеплением.