В США не знают, что делать с высокими ценами на бензин

У администрации президента США Джо Байдена недостаточно серьезных предложений, которые бы привели к снижению высоких цен на бензин в стране. Как передает Day.Az, такое мнение содержится в статье, опубликованной на первой полосе газеты The Washington Post.

"Попытки поиска нестандартных решений проблемы цен на бензин отражают нехватку имеющихся у администрации решений, а также масштабы проблемы, которую они представляют", - отмечается в статье.

По данным газеты, в Белом доме "отчаянно пытаются показать, что администрация учитывает недовольство избирателей по поводу роста цен на топливо". Помощники Байдена рассматривают возможность выдачи американцам специальных карт, за счет которых оплачивалась бы часть стоимости топлива. Эта идея рассматривалась несколько месяцев назад, но потом от нее отказались. Белый дом выяснил, что нехватка чипов затруднит производство достаточного количества такого рода карт. Команда президента также опасается, что американцы будут использовать данные карты не только для закупки бензина, но и для совершения других покупок. Даже если администрация примет это предложение, оно, вероятно, потребует одобрения Конгресса, где уже скептически относятся к дополнительным расходам, отмечает издание.