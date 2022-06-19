Пентагон опубликовал полный список переданной Украине техники и вооружения

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки (Пентагон) опубликовал перечень техники, вооружений и другого военного имущества, которое США передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) с начала боевых действий.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствует публикация на сайте Пентагона.

Отмечается, что с начала каденции президента Джо Байдена США выделили Украине около 6,3 млрд долларов военной помощи. При этом 5,6 млрд долларов были выделены уже после начала войны.

Так, США передали Украине следующую военную технику и вооружения:

Более 1 400 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) "Стингер";

Более 6 500 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Джавелин";

Более 20 000 других противотанковых систем;

Более 700 тактических беспилотных аппаратов Switchblade;

126 155-мм гаубиц М777;

260 000 снарядов калибра 155-мм;

108 тактических автомобилей для буксировки 155-мм гаубиц;

19 тактических автомобилей для восстановления оборудования;

Высокомобильные реактивные системы залпового огня и боеприпасы к ним;

20 вертолетов Ми-17;

200 бронетранспортеров М113;

Кроме того, США поставили Украине более 7 000 единиц стрелкового оружия, более 50 млн патронов к стрелковому оружию, мины, взрывчатку, оптику, приборы ночного видения, а также 75 000 комплектов бронежилетов и шлемов.

Помимо этого, ВСУ получили 22 судна береговой охраны, беспилотные летательные аппараты "Феникс Призрак" и беспилотные авиационные системы "Пума".

Украинские военные получили противоартиллерийские и противоминометные радары, а также радары воздушного наблюдения.

Также США предоставили коммерческие услуги спутниковой съемки, медицинское обеспечение и финансирование обучения украинских военных.