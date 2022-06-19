Глава Eni заявил, что Италия сможет пережить зиму без российского газа

Главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци сообщил в субботу, что Италии к октябрю необходимо иметь не менее 70-80% запасов газа, чтобы справиться с пиковыми нагрузками зимой, которые могут достигать 400 млн куб. м в день. Таким образом, по его словам, страна могла бы подготовиться к холодам в случае прекращения поставок из России, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент нам не хватает примерно 30 млн куб. м российского газа в день, но Италия сейчас может предложить около 200 млн. В настоящий момент предложение превышает спрос: предложение - 200 млн, а спрос - 150-160 млн", - приводит его слова агентство Adnkronos.

Главный управляющий Eni подчеркнул, что важно создать запасы в хранилищах, которые в настоящий момент заполнены на 54%. "К октябрю мы должны иметь не менее 70-80% запасов, чтобы справиться с пиковыми нагрузками, которые в холодную зиму могут достигать 400 млн куб. м в день", - отметил Дескальци.

Он также выразил мнение, что Италия смогла бы "пережить зиму", даже если бы полностью прекратились поставки газа из России. "Если бы они сократили [поставки] сейчас, мы бы не были готовы. К осени - зиме 2022-2023 года мы бы подготовились. Нам нужно завершить все соглашения, которые мы заключили за последние четыре-пять месяцев, - сказал Дескальци. - Нам придется дополнительно форсировать поступление газа из других стран <...>. Вероятно, будут введены состояние повышенной готовности и некоторые ограничения, но в любом случае у нас есть диверсификация, которая поможет нам пережить зиму".