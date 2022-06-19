Беспорядки в Дакаре, есть жертвы

В результате столкновений полиции и молодежи в столице Сенегала погибли не менее трех человек. После этого лидер оппозиции Сонко выдвинул президенту страны Маки Саллу ультиматум с требованием отпустить всех задержанных в течение дня демонстрантов. Были задержаны также три представителя оппозиции. Столкновения произошли на фоне предвыборной напряженности, парламентские выборы в стране состоятся 31 июля, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.