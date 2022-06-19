https://news.day.az/world/1472039.html В США начнут вакцинировать от COVID-19 детей младше пяти лет
В США начнут вакцинировать от COVID-19 детей младше пяти лет
Начиная со следующей недели, в США будут вакцинировать от COVID-19 детей младше пяти лет. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает Associated Press.
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в субботу одобрили применение препаратов от Pfizer и Moderna. Трехкомпонентная вакцина Pfizer будет использоваться для детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет, а двухфазная Moderna - для детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет.
После одобрения CDC в США смогут вакцинироваться около 18 млн детей. С начала пандемии COVID-19 в США от болезни умерли около 480 детей в возрасте до пяти лет.
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