Наводнения на северо-востоке Индии, десятки жертв

Число погибших в результате наводнений и вызванных ими оползней в индийских северо-восточных штатах Ассам и Мегхалая достигло 63 человек. Об этом, как Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает в воскресенье информационное агентство Press Trust of India со ссылкой на информацию региональных властей.

Ранее местные власти сообщали о 31 погибшем.

По данным информагентства, наводнения, вызванные мощными муссонными ливнями, затронули 3,1 млн человек. Около 10 человек, в том числе трое детей, числятся пропавшими без вести.

По данным телеканала NDTV, в Ассаме в зоне затопления оказалось около 4 тыс. деревень, 156 тыс. человек перебрались в созданные властями 514 лагерей временного размещения. Ливнями и оползнями повреждены не менее 234 местных дорог и 16 мостов.

Премьер-министр Нарендра Моди в субботу позвонил главному министру Ассама Химанте Бисве Сарме, чтобы узнать о ситуации с наводнением, и заверил, что центральное правительство окажет пострадавшим регионам всю необходимую помощь.