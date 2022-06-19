В Конгрессе США назвали рост цен на бензин губительным для Байдена и демократов

Рекордные цены на бензин и рост инфляции в Соединенных Штатах могут оказаться губительными для администрации президента США Джо Байдена и представителей Демократической партии в Конгрессе. Такую оценку изложил в субботу в эфире телеканала Fox News конгрессмен Лэнс Гуден (республиканец от штата Техас), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам Гудена, администрация Байдена "отказывается брать ответственность" за рост инфляции и высокие цены на бензин в стране. "Они винят Россию, они винят газовые и нефтяные компании", - отметил конгрессмен. По его мнению, ситуация может измениться к лучшему лишь в том случае, если по итогам промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут в ноябре, представители Республиканской партии получат большинство в обеих палатах. "Народ США сыт по горло, а президент показывает пальцем на всех, кроме себя самого, хотя ему следует взяться за дело, сделать ответственные шаги и сменить курс", - отметил законодатель.

"Думаю, что высокие цены на бензин будут для него (Байдена - прим. ТАСС) губительными в период до промежуточных выборов", - продолжил республиканец. По его словам, мало, что может помочь демократам удержать контроль над Конгрессом по итогам предстоящих выборов. "Думаю, в качестве первого шага американцы бы оценили, если бы администрация Байдена признала, что она совершает ошибки", - указал Гуден, отметив, что главной проблемой нынешнего американского руководства является "нежелание брать на себя ответственность" за экономические проблемы.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут в ноябре. На них будут избираться все 435 членов Палаты представителей и 34 сенатора. В настоящее время в нижней палате Конгресса большинство кресел занимают демократы, а в Сенате установился паритет: каждой из двух партий принадлежит по 50 мест. Экс-президент США Дональд Трамп ранее выражал мнение, что Республиканская партия на выборах 2022 года сможет установить контроль над Палатой представителей, а демократов, включая действующего американского президента Джо Байдена, ждет политический крах.