https://news.day.az/world/1472045.html Крупное ДТП с микроавтобусом в Мексике, есть жертвы
Крупное ДТП с микроавтобусом в Мексике, есть жертвы
По меньшей мере 13 человек погибли и восемь получили травмы в субботу в ДТП с микроавтобусом в штате Мехико. Транспортное средство съехало с трассы, соединяющей столицу с городом Керетаро, и врезалось в дерево, сообщило Управление федеральных дорог и мостов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Бригады медиков и спасателей оказали первую помощь пострадавшим, которых позднее доставили в больницы. Состояние двоих из них оценивается как тяжелое.
Сведений о причине автокатастрофы обнародовано не было. Сотрудники региональной прокуратуры приступили к установлению обстоятельств трагедии.
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