Помощник Байдена заразился коронавирусом

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заразился коронавирусом, он не поддерживал в последнее время тесные контакты с Джо Байденом. Об этом сообщила в субботу в Twitter пресс-служба Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Тест на COVID-19 помощника по национальной безопасности Джейка Салливана сегодня показал положительный результат. У него нет симптомов, и он не был в тесном контакте с президентом", - отметили в пресс-службе.