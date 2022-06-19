https://news.day.az/world/1472049.html Помощник Байдена заразился коронавирусом
Помощник Байдена заразился коронавирусом
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заразился коронавирусом, он не поддерживал в последнее время тесные контакты с Джо Байденом. Об этом сообщила в субботу в Twitter пресс-служба Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Тест на COVID-19 помощника по национальной безопасности Джейка Салливана сегодня показал положительный результат. У него нет симптомов, и он не был в тесном контакте с президентом", - отметили в пресс-службе.
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