Мемориал в память о жертвах теракта в Норвегии

В норвежской коммуне Хуле открыт мемориал в память жертвах теракта, совершенного ультраправым экстремистом на острове Утойя 22 июля 2011 года. 77 колонн из бронзы символизируют собой 77 погибших. Преступник, переодевшись в полицейского, устроил стрельбу в молодежном лагере, а также организовал взрыв в правительственном квартале Осло, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.