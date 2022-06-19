https://news.day.az/world/1472057.html Мемориал в память о жертвах теракта в Норвегии - ВИДЕО
Мемориал в память о жертвах теракта в Норвегии - ВИДЕО
В норвежской коммуне Хуле открыт мемориал в память жертвах теракта, совершенного ультраправым экстремистом на острове Утойя 22 июля 2011 года. 77 колонн из бронзы символизируют собой 77 погибших. Преступник, переодевшись в полицейского, устроил стрельбу в молодежном лагере, а также организовал взрыв в правительственном квартале Осло, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
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