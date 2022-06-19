Во Франции стартовал второй тур парламентских выборов

Во Франции начался второй этап выборов в Национальное собрание - нижнюю палату парламента, передает Le Figaro. По информации издания, избирательные участки открылись по всей стране, в регионах они будут работать до 18.00 (20.00 по бакинскому времени), а в крупных городах до 20.00 (22.00 по бакинскому времени), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как ожидается, по итогам второго тура будет определен новый состав Национального собрания, что означает распределение 577 мест в нижней палате парламента между теми или иными депутатами. Основными конкурентами в этот раз выступают президентская партия "Возрождение", участвующая в выборах в блоке "Вместе", и альянс левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" во главе с экс-кандидатом в президенты, лидером крайне левого движения "Непокоренная Франция" Жан-Люком Меланшоном.

Главной интригой выборов является результат "Возрождения", по ряду опросов партия президента Франции Эммануэля Макрона может потерять большинство в Национальном собрании, что грозит блокировкой работы парламента или появлением соглашений с оппозиционными силами.