Россию атакует нашествие клещей

Петр Статейнов вернулся с рыбалки, но улов оказался немного больше, чем он ожидал: с берега реки вместе с рыбой мужчина привез домой клеща.

"Клещей очень много стало. В деревнях коров и овец нет, они не вытаптывают, и трава большая. Поэтому клещей много очень. Уже третий у меня за сезон", - рассказывает жители Красноярска Петр Статейнов.

Для активности паукообразных в Красноярском крае сложились идеальные погодные условия: на улице тепло и нет осадков. При этом люди предпочитают проводить жаркие выходные на природе и буквально сами "идут в лапы" клещей.

Клещи любят густые леса, где побольше травы. В таких условиях они дожидаются свою жертву. Для сибирского региона клещи - это норма, но специалисты отмечают, что заметно растет число зараженных особей.