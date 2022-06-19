Мощный торнадо обрушился на Китай
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На юг Китая этой ночью обрушился мощный торнадо. Устрашающая воронка пронеслась по прибрежным районам, сметая все на своем пути, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Жители ближайших домов в страхе снимали происходящее за окном, те, кого стихия настигла на улице, пытались увернуться от летающих повсюду тяжелых предметов.

В какой-то момент происходящее стало напоминать конец света. Над городом сгустились черные грозовые тучи.

Сейчас городские службы разбирают завалы и пытаются освободить дороги от поваленных деревьев.   