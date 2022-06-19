https://news.day.az/world/1472092.html Мощный торнадо обрушился на Китай - ВИДЕО
Мощный торнадо обрушился на Китай - ВИДЕО
На юг Китая этой ночью обрушился мощный торнадо. Устрашающая воронка пронеслась по прибрежным районам, сметая все на своем пути, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Жители ближайших домов в страхе снимали происходящее за окном, те, кого стихия настигла на улице, пытались увернуться от летающих повсюду тяжелых предметов.
В какой-то момент происходящее стало напоминать конец света. Над городом сгустились черные грозовые тучи.
Сейчас городские службы разбирают завалы и пытаются освободить дороги от поваленных деревьев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре