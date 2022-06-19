Нефтяной компании Эквадора Petroecuador пришлось объявить о форс-мажоре

Государственной нефтяной компании Эквадора Petroecuador пришлось объявлять форс-мажор на фоне происходящих протестов против социальной и экономической политики властей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на предприятие, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Утверждается, что после того, как протестующие проникли на нефтяные месторождения, их действия сказались на добыче. В результате руководству государственной организации пришлось объявлять форс-мажорные обстоятельства для своих секторов разведки и остальных процессов на производстве.

"Мы работаем совместно с Агентством по регулированию и контролю за энергетикой и Petroecuador, чтобы скоординировать действия по обеспечению поставок...", - добавили в министерстве энергетики и горнодобывающей промышленности Эквадора.

В настоящий момент примерные сроки возобновления полноценной работы Petroecuador не приводятся.