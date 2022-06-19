Cпецслужбы Турции нейтрализовали одного из главарей РПК

Сотрудники Национальной разведывательной организации Турции (MİT) нейтрализовали в иракской провинции Сулеймания особо опасного террориста PПК Хусейна Шибли по позывным "Ферхат Дерик", передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Источники в структурах безопасности Турции сообщили, что сирийский террорист хотел создать новое террористическое формирование в Ираке, установив отношения с третьими странами за пределами региона.

Шибли был одним из близких людей Ферхата Абди Шахина по позывным "Шахин Джило", одного из главарей террористов т.н. "администрации Кандиля" в Сирии.

Хусейн Шибли присоединился к террористам в период пребывания главаря РПК Абдуллаха Оджалана в Сирии.

Он вел террористическую деятельность в сирийском Алеппо и в районах Гара и Кандиль на севере Ирака.

В 2014 году он был назначен членом так называемого "Исполнительного совета" в районах подконтрольных террористической организации РПК.

В 2019 году он стал сопредседателем так называемого "Центрального совета Сирийской автономной администрации".