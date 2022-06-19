В ФРГ заявили, что будут больше использовать угольные электростанции

Правительство Германии ищет дальнейшие пути экономии газа и заполнения подземных газохранилищ (ПХГ), это предполагается сделать в том числе за счет более активного использования угольных электростанций. Об этом сообщило в воскресенье агентство DPA, в распоряжении которого оказался доклад Минэкономики на эту тему, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Потребление газа следует сокращать и дальше. Вместо этого следует закачивать больше газа в ПХГ, в противном случае зимой будет нехватка", - приводит агентство выдержки из доклада. "Нужно сделать все необходимое, чтобы летом и осенью максимально возможно заполнить хранилища", - заявил министр экономики Роберт Хабек.

Законопроект о более активном использовании угольных электростанций планируется принять 8 июля, говорится в сообщении.

ФРГ собирается перестать использовать угольные электростанции к 2030 году, от этих планов отказываться не планируется.