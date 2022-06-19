В Британии предложили маркировать мигрантов
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Пробравшиеся в Великобританию нелегалы могут попасть под тотальный контроль британского правительства. Там предложили вешать на мигрантов специальные электронные метки, с помощью которых власти смогут отслеживать перемещения беженцев по стране, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Инициативу поддержал и премьер Джонсон. По его словам, это позволит, например, вводить комендантский час для определенных лиц и вычислить тех, кто пытается скрыться от полиции.

Против такой инициативы выступает сейчас оппозиция, такой метод контроля они считают просто бесчеловечным. 