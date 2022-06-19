https://news.day.az/world/1472117.html В Британии предложили маркировать мигрантов - ВИДЕО
В Британии предложили маркировать мигрантов - ВИДЕО
Пробравшиеся в Великобританию нелегалы могут попасть под тотальный контроль британского правительства. Там предложили вешать на мигрантов специальные электронные метки, с помощью которых власти смогут отслеживать перемещения беженцев по стране, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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