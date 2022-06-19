В Британии предложили маркировать мигрантов

Инициативу поддержал и премьер Джонсон. По его словам, это позволит, например, вводить комендантский час для определенных лиц и вычислить тех, кто пытается скрыться от полиции.

Против такой инициативы выступает сейчас оппозиция, такой метод контроля они считают просто бесчеловечным.