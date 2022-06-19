Рекордная тренировка по боксу в Мексике

В Мексике побит рекорд из книги Гиннесса: в центре столицы страны на тренировку по боксу собрались 14299 человек, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс. В течение часа они отрабатывали движения и удары под руководством местных звёзд этого вида спорта. По словам организаторов, они хотели показать, что бокс - важная часть мексиканской культуры. Предыдущий рекорд - более 3 тысяч человек - был установлен в 2017 году в России.