В Венесуэле разбился военный самолет

Самолет Вооруженных сил Венесуэлы потерпел крушение возле международного аэропорта Ла-Чинита. Об этом сообщает портал Punto de Corte, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В самолете находились два пилота. Известно, что они успели катапультироваться, однако получили травмы при падении.

Военные подтвердили крушение самолета. Они заявили, что сейчас место падения воздушного судна оцеплено. Учебно-боевой самолет K8-W упал на территории муниципалитета Сан-Франциско.