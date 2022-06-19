https://news.day.az/world/1472119.html В Венесуэле разбился военный самолет - ФОТО
В Венесуэле разбился военный самолет - ФОТО
Самолет Вооруженных сил Венесуэлы потерпел крушение возле международного аэропорта Ла-Чинита. Об этом сообщает портал Punto de Corte, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В самолете находились два пилота. Известно, что они успели катапультироваться, однако получили травмы при падении.
Военные подтвердили крушение самолета. Они заявили, что сейчас место падения воздушного судна оцеплено. Учебно-боевой самолет K8-W упал на территории муниципалитета Сан-Франциско.
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