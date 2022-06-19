https://news.day.az/world/1472130.html Чемоданный хаос охватил аэропорт Хитроу - ВИДЕО
Чемоданный хаос охватил аэропорт Хитроу - ВИДЕО
Чемоданный хаос охватил Хитроу. Крупнейший международный аэропорт Лондона забит багажом из-за неисправности в системе регистрации, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Тысячи чемоданов и сумок лежат прямо в терминале аэропорта. Пассажиры улетели налегке и получить свои вещи смогут в лучшем случае через несколько дней.
С багажом до этого момента решили вообще ничего не делать. После массовых увольнений в период пандемии аэропорт до сих пор испытывает катастрофическую нехватку рабочих рук.
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