Чемоданный хаос охватил аэропорт Хитроу

Чемоданный хаос охватил Хитроу. Крупнейший международный аэропорт Лондона забит багажом из-за неисправности в системе регистрации, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Тысячи чемоданов и сумок лежат прямо в терминале аэропорта. Пассажиры улетели налегке и получить свои вещи смогут в лучшем случае через несколько дней.

С багажом до этого момента решили вообще ничего не делать. После массовых увольнений в период пандемии аэропорт до сих пор испытывает катастрофическую нехватку рабочих рук.