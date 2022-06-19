Ирландцы протестуют против высокой инфляции

В последние десятилетия Ирландия превратилась в одну из самых дорогих стран Европы. Нынешнее подорожание топлива, продовольствия, аренды жилья и электроэнергии оставило многих людей без свободных средств. В субботу недовольные, среди которых было также много пенсионеров, вышли на улицы Дублина, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Растущая стоимость жизни касается всех профессий. Из-за растущих цен работу меняют многие медсёстры.

"В настоящее время становится всё труднее удержать на работе медсестер и акушерок в крупных городах, где арендная плата за жилье забирает более половины зарплаты, - жалуется представитель профсоюза медсестер. - Поэтому с наймом медсестер из неевропейских стран, приезжающих сюда, у нас большие проблемы. Они смотрят на зарплату и понимают, что они будут платить больше половины за квартиру и это не считая транспорта, так как рядом с работой жилья нет".

Даже государственные служащие, работающие на правительство, с трудом сводят концы с концами:

"Многие члены профсоюза госслужащих, получающие не самую большую зарплату, сталкиваются, например с проблемой квартирной платы. Вообще жилье стало большой проблемой в нашей стране. Молодые работники, которых я представляю, не могут позволить себе платить за аренду или откладывать деньги на приобретение собственного жилья. И к этому еще добавляется рост цен на еду и электроэнергию".

Организаторы акций протеста, которые прошли по всей стране, говорят, что правительство должно принять чрезвычайный бюджет, чтобы задержать дальнейшее ухудшение положения.

"Люди уже потеряли тысячи в своих доходах, - говорит Ричард Бойд-Баррет из партии "Люди выжнее прибыли". - У нас рекордное число бездомных и тех, кто вынужден выбирать между едой и отоплением. Нам нужны срочные меры, чтобы остановить рост квартплаты, рост цен на товары первой необходимости и электричество. Нужно, чтобы оплата труда росла вслед за разгоняющейся инфляцией.

Эта демонстрация прошла в Дублине на фоне растущего числа недовольных ростом цен и падением реальных доходов. Судя по всему, если ирландское правительство не предложит новый бюджет, такие демонстрации будут проходить всё чаще по мере приближения зимы.