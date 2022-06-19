Ученые мира прогнозируют новую волну COVID-19 из-за вспышки "омикрона"

Уровень заболеваемости коронавирусом поднимается сразу в нескольких странах на фоне третьей вспышки штамма "омикрон". При этом заражению подвергаются как привитые, так и уже переболевшие люди, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Некоторые считают, что не подтверждается предположение о том, что со временем COVID-19 ослабеет и перейдет в категорию эндемических инфекций, наподобие других респираторных заболеваний. При этом даже прогнозы ученых звучат неутешительно. Они уверены, что будут другие волны, поэтому нужны вакцины, так как уже имеющиеся теряют свою эффективность. По их мнению, слабеет надежда и на коллективный иммунитет.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией после небольшого спада снова начала расти в Европе и США. Причиной стала мутация штамма "омикрон". Варианты ВА.4 и ВА.5 были выявлены в январе и феврале в Южной Африке. А к середине мая там было зафиксировано свыше десяти тысяч заболевших в день. При этом на Восточном побережье США стал распространяться BA.2.12.1.

Тем временем, в Португалии каждый день коронавирусом заражаются 50-70 человек, и у большинства из них находят ВА.5. В Германии за неделю уровень заболеваемости увеличился в два раза. За время предыдущих волн такого подъема не наблюдалось. А в Швейцарии и Франции ВА.5 быстро вытесняет ВА.2.