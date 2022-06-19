В Испании сгорело 9 тысяч га леса из-за аномальной жары

В Испании лесные пожары уничтожили уже почти 9 тысяч гектаров леса в северо-западной части региона Сьерра-де-ла-Кулебра. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Причины пожара - аномально жаркая погода в Европе. Прогнозы, по данным издания, вызывают обеспокоенность, что лесные пожары будут распространяться и дальше.

Около 200 человек уже были вынуждены покинуть свои дома из-за пожаров, а еще 3 тысячи были эвакуированы из тематического парка в центральной Испании, так как пожар был поблизости. Сейчас пожарные ведут борьбу с огнем и в лесах Каталонии.

Ситуация с аномальной жарой наблюдается и во Франции. Там в некоторых частях страны синоптики прогнозируют на днях до 42 градусов и выше. Организация Красный Крест уже организует раздачу пресной воды среди бездомных в Тулузе.

Самый жаркий день в году ранее зафиксировали в Великобритании. 17 июня столбики термометра зафиксировали выше 30 градусов.