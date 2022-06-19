Итальянские производители трикотажа и обуви пострадали от санкций против России

Небольшие фабрики нескольких регионов Италии, поставлявшие в Россию обувь и трикотаж, оказались жертвами антироссийских санкций. Об этом рассказало издание VOA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, фабрика по производству высококачественного трикотажа D. Exterior, расположенная в городе Брешия, не может отправить свою продукцию в Москву, Санкт-Петербург и Курск, поскольку заказчики в России из-за санкций в отношении банковского сектора не могут оплатить товар.

"Это очень тяжело. У меня на складе товара на €2 млн, а они не могут за него заплатить, даже если я буду стоять на коленях", - рассказала изданию Надиа Занола, владелица фабрики, на которой работают около 50 человек.

Несмотря на то, что потребители из России составляют лишь 3% от общего числа покупателей одежды, обуви и аксессуаров класса люкс из Италии, существенную часть этого рынка составляют некрупные фабрики, для которых невозможность торговать с россиянами оказалась ударом.

"Мы говорим о сокращении доходов на долю от 80% до 100% для таких компаний", - сообщил изданию Фабио Пьетрелла, президент федерации ремесленных производств Confartigianato.

По его оценке, больше всего зависимы от России были производители обуви и трикотажа в регионах Марке, Умбрия, Эмилия-Романья и Венето.

"Это области, которые соединяют цепочку поставок, и если она прервана, страдает не только компания, которая находится в ее конце, но и вся система, которая помогает питать экономику страны", - объяснил Фабио Пьетрелла.